Grasso. Magro. Quella brutta abitudine di giudicare il corpo

Il corpo è un tempio, si dice.

E bisogna tenerlo in perfetta condizione. Bellissimo, per carità, ma per niente facile.

Il corpo è di fatto in primis un contenitore, e presuppone un contenuto.

Non vanno confusi.

Non vanno, soprattutto, fraintesi.

Si vede un corpo ed è facile subito additare, davanti o dietro le spalle, al grido di “ohhhhh che magrezza!”, “ohhhh che che grasso!”.

L’estate è l’apoteosi del giudizio fisico, i costumi da bagno sono specchi: non mentono e mannaggia a loro favoriscono il bla bla bla.

Arriva l’estate e la magrezza se esagerata fa subito entrare nel panico chi osserva.

“Ma è malata/o?”, “matri tutta pelle e ossa!”, “mamma mia addivintau quattru ossa incavigghiati”, “ma cosa gli/le è successo?”.

Non si può essere magri a questo mondo …









