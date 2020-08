Gli incivili della Domenica: spazzatura abbandonata dopo il mare

Non bastano i proclami pubblicitari o le semplici raccomandazioni: un larga parte del popolo trapanese si dimostra ulteriormente incivile e poco incline alla collaborazione. Tutto ciò è dimostrato dalle foto allegate che mostrano lo stato di abbandono e il senso di menefreghismo e irresponsabilità di taluni bagnanti che oggi, al termine di una lunga giornata afosa trascorsa al mare, hanno lasciato un consistente cumulo di rifiuti facile preda di gabbiani che, per nutrirsi, lasciano sulla spiaggia rimasugli di quanto offerto da questi geni dell’ecologia.

Stanchi di assistere e documentare di scempi del genere: nel corso delle settimane abbiamo scritto e segnalato a più riprese alcune zone della nostra città utilizzate come pattumiere a cielo aperto.

Grazie alle foto concesse da Giuseppe Cammareri, 20 anni. Forse una speranza c’è ancora che quella Trapani tanto declamata potrà, un giorno, essere “bellezza incontaminata”.









