Coronavirus, diminuiscono i contagi in Sicilia (+10) e nel Paese (+295). L’Oms, pandemia molto lunga

Diminuiscono i positivi sia in Sicilia sia nel Paese. Sull’isola come abbiamo già scritto ieri su Tp24 c’è, però, uno dei più alti indici di contagiosità, al secondo posto a livello nazionale dopo 1,66 del Veneto. In Sicilia il valore è di 1,55. Significa che una persona positiva al Covid potrebbe contagiare altre 1,55 persone. L’indice è tornato a risalire nelle ultime settimane.

I dati regionali – Sono dieci i nuovi positivi nell’Isola. I nuovi contagi nell’Isola sono a Catania (2 casi), tre a Ragusa (si tratta di migranti a Pozzallo), uno a Palermo, uno a Messina, uno a Enna, uno a Siracusa e uno a Caltanissetta. E scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva, con 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.298 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, …









