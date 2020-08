Castellamare, da oggi il castello arabo normanno riapre anche nel fine settimana 

Da oggi 2 agosto, il castello arabo normanno di Castellammare, dal quale cittadina prende il nome, sarà aperto anche il sabato e la domenica, dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle ore 19,30.

Il maniero, simbolo ed emblema di Castellammare, appena consentito dall’epidemia da coronavirus in corso, è stato riaperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30 alle 19,30.

Adesso sarà visitabile tutti i giorni della settimana, domeniche e festività comprese. Per l’accesso controllato rimangono in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

«Poco prima del lockdown, precisamente a febbraio, avevamo previsto l’apertura domenicale del nostro castello anche nel periodo invernale per incentivare la conoscenza e fruizione dei nostri beni culturali -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore al Personale Giuseppe Cruciata-. Come è noto …









Leggi la notizia completa