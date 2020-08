Al via oggi “Disiu di Cultura”, il calendario degli eventi al Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia Triscina di Selinunte

Prende il via questa sera alle 21.30 il calendario delle manifestazioni che dal 02 al 30 agosto rallegreranno la borgata di Triscina di Selinunte. “Disiu di Cultura” il più grande spettacolo sarà ricominciare, questo il claim scelto dalla LD Communication che per il secondo anno consecutivo organizza la stagione degli eventi presso il teatro comunale Franco Franchi Ciccio Ingrassia.

Noi di Ld Communication ci crediamo e un anno fa abbiamo colto una sfida che sembrava impossibile, riportare la cultura ed il teatro nella borgata più bistrattata d’Italia- afferma Alessandro Quarrato amministratore della LD Communication- I numeri dell’estate 2019 ed il successo del Villaggio degli Elfi a Natale, che ha portato per la prima volta nella storia migliaia di persone in pieno inverno a Triscina, ci hanno indotti a lavorare da subito per una stagione che doveva essere quella della consacrazione, un grazie anche …









