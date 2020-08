Aeroporto di Birgi, si riparte da AlbaStar. C’è l’accordo con Airgest per fare base a Trapani 

Dopo mesi di grande difficoltà, aggravata dallo scoppio della pandemia da Coronavirus e la conseguente chiusura dello scalo, le polemiche e l’abbandono di Alitalia, a Birgi, venerdì sera, si è vissuto un momento che suggella definitivamente l’accordo tra Airgest e AlbaStar Airline, la compagnia spagnola presieduta dalla siciliana Daniela Caruso, che ha deciso di fare dello scalo trapanese la base più grande del sud Italia.

Un conviviale in aeroporto, in occasione dei primi dieci anni di attività di Alba Star, davanti a duecento ospiti tra i quali, il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, e molti sindaci della provincia, che è sicuramente importante per mettere le basi per il rilancio dello scalo trapanese.

La presidente di Alba Star Daniela Caruso: ”Dieci anni fa il nostro primo volo. Ora siamo qui, perché ci crediamo, abbiamo scommesso su Trapani e ci puntiamo. …









