Acqua. Dalla Regione 7 milioni di euro per la provincia di Trapani

Il governo Musumeci viene incontro ai sindaci del Trapanese per avviare a soluzione il problema della gestione del servizio idrico in 17 Comuni della provincia.

Il rimedio è stato individuato nel corso di un incontro svoltosi, a Palazzo Orleans, su iniziativa del presidente della Regione Nello Musumeci. Presenti alla riunione il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon, i dirigenti generali dei dipartimenti Acqua e rifiuti Calogero Foti e della Protezione civile Salvo Cocina, i rappresentanti dell’Ente acquedotti siciliani, dell’Ati idrico di Trapani e di Siciliacque.

Per consentire ai Comuni di poter prendere in gestione le reti idriche, la Regione si farà carico di incrementare di sette milioni di euro l’apposito Fondo di rotazione (nel quale sono già disponibili tre milioni di euro). Risorse necessarie all’avvio della fase di start up da parte degli enti locali e grazie alle quali …









