La fantasia delle persone non ha limiti , e così può accadere che per risparmiare qualche soldino ci si inventi l’auto porta scooterone come ha fatto questo signore stamattina in spregio a qualsiasi norma elementare di sicurezza. Che dire altro , vi proponiamo questo video giratoci da un nostro lettore quale deterrente per una simile sciocchezza che avrebbe potuto avere gravi conseguenze









