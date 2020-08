Incidente a Trapani, in Viale Duca d’Aosta, attorno alle 12. Il veicolo, un autocarro industriale, ha terminato la propria corsa contro altre due auto in sosta, danneggiate dopo l’impatto. Il conducente, infatti, per evitare un impatto frontale con un mezzo che procedeva in senso opposto si è buttato sulle auto ferme: fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’uomo che ha riportato qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti un mezzo del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.









