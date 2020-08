Ieri, venerdì 31 luglio si è spento a Bergamo, dove risiedeva ormai da circa 40 anni, Giuseppe Giacalone, a causa di un male incurabile.

In città era persona conosciuta in quanto per anni è stato un apprezzato ebanista in via Macina. Una persona buona, un marito e padre esemplare che lascia la moglie Rosaria, i figli Salvatore e Cinzia con i rispettivi consorti Giuse ed Andrea e i nipoti Marco, Michele e Giacomo che avranno una stella in cielo in più che illuminerà il loro cammino.









