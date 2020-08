Paceco, i Carabinieri eseguono un arresto in esecuzione di misura cautelare in carcere

I Carabinieri della Stazione di Paceco, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, nella giornata di ieri, 31 luglio 2020, hanno tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, atti persecutori, detenzione e porto in luogo pubblico di arma, lesioni personali, minaccia aggravata e violenza privata, TRANCHIDA Antonino, cl.86, disoccupato, gravato da precedenti di polizia.

L’arresto dell’uomo è stato attuato in esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani in conclusione dell’indagine condotta dai Carabinieri dei citati Reparti, anche mediante attività tecniche, che hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari, condivisi pienamente dall’Autorità Giudiziaria, a carico dell’indagato.

Quest’ultimo, infatti, si è reso responsabile di presunti atti persecutori nei confronti di alcune persone residenti a Trapani, ovvero di gravi violenze e …









Leggi la notizia completa