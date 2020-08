Nuova immagine di Denise Pipitone a quasi 16 anni dal rapimento. Un mistero italiano: omertà e giustizia lumaca

La Procura di Marsala qualche giorno fa ha diffuso la ricostruzione fotografica del volto che avrebbe Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo. La bambina, che al momento della scomparsa aveva quattro anni, il prossimo 26 ottobre ne avrebbe venti. La ricostruzione, attraverso la tecnica dell’age progression è stata elaborata dai carabinieri del Ris su input dei pm (in foto copertina a sx una foto di Denise all’epoca della scomparsa, a dx il suo volto attraverso l’age progression aggiornata).

La madre Piera Maggio e per Piero Pulizzi, padre naturale di Denise, in questi anni, assistiti dal loro legale Giacomo Frazzitta, non hanno perso sia la speranza sia di ritrovare la loro piccola, sicuramente rapita davanti quasi la porta di casa, in via Domenico La Bruna, che di avere un po’ di giustizia.

Tutto è iniziato quella mattina …









