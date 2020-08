Marsala, oggi e domani lungomare chiuso in serata in via sperimentale

Oggi e domani, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, un tratto del Lungomare di Marsala resterà chiuso al transito veicolare. Lo dispone un provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo che – in via sperimentale – rende esclusivamente pedonale il percorso che dal Monumento ai Mille incrocia viale Isonzo. Pertanto, nelle giornate di Sabato 1 e Domenica 2 Agosto – nella suddetta fascia oraria – i veicoli provenienti da nord (in direzione Petrosino) hanno l’obbligo di svoltare a sinistra, verso Viale Isonzo-Via Delle Sirene; mentre chi proviene da sud (in direzione Salinella) ha l’obbligo di svolta a destra, sulla via Simone Marino.

Obiettivo del provvedimento è anche quello di rendere più sicuro quel luogo di aggregazione, dove si ritrovano molti giovani e famiglie, garantendo altresì il rispetto della distanza di sicurezza. Motivo, questo, della precedente scelta di rendere il Lungomare pedonale nel corso del mese di Giugno, con notevoli consensi e apprezzamenti …









Leggi la notizia completa