[Karting] Castelvetrano. Pronta Triscina per il Tricolore Karting

Cresce l’attesa per l’ormai imminente prova inaugurale del campionato Italiano. Primi arrivi in Paddock per i team che vogliono prepararsi al meglio all’appuntamento del 7/8 e 9 Agosto

Dopo gli ultimi ritocchi alla pista e alla struttura, il kartodromo Internazionale di Triscina è pronto ad accogliere i protagonisti della prova inaugurale Tricolore. Due giorni di chiusura hanno permesso di effettuare ulteriori controlli al circuito affinché tutto risultasse in perfetto ordine per consentire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza.

“Abbiamo predisposto tutto con massimo scrupolo – ha dichiarato l’organizzatore Gaspare Anastasi – possiamo dire di aver dato ufficialmente il via a quello che per noi è contemporaneamente un impegno straordinario e una grande festa. So di poter contare su una squadra collaudata che, anche in passato, si è rilevata all’altezza di un evento di tal portata, ma in questa …









