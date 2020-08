Incendio anche a Macari. Sul posto un elicottero del Corpo Forestale

Ancora fuoco, ancora incendi in provincia di Trapani. Da un paio d’ore ci sono diversi focolai sulla montagna di Macari, la frazione di San Vito Lo Capo.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, supportati dai vigili urbani di San Vito, mentre un elicottero del Corpo Forestale fa la spola con la spiaggia di Bue Marino e la montagna per cercare di spegnere l’incendio.

Dopo quello di Monte Cofano, e quello di ieri a Montagna Grande, è il terzo grande incendio che colpisce il patrimonio naturale della provincia di Trapani in pochi giorni. Purtroppo, a Macari, è l’ennesimo incendio che negli ultimi anni ha colpito, devastandolo, il territorio della frazione Sanvitese.









