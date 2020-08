Il Trapani batte il Crotone ma è retrocesso. Ora spera nel ricorso restare in B

Il Trapani vince, batte il Crotone, ma non basta. La squadra conferma l’ottimo stato di forma del finale di stagione conquistando la vittoria per 2-0 sul Crotone che è gia in serie A.

A segno nella ripresa, al 4′ con Taugordeau e qualche minuto dopo il raddoppio con Dalmonte. Il nono risultato utile sulle ultime dieci partite di fine campionato non basta ai granata ad evitare la retrocessione in C assieme a Juve Stabia e Livorno.

C’è ancora speranza però per il Trapani. Si attende, infatti, l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport per annullare la penalizzazione di 2 punti per la vicenda degli stipendi non pagati.

Nel caso in cui alla squadra venisse restituito uno dei due punti, il team avrebbe la possibilità di dispiturare i play out contro il Perugia ai danni del Pescara, che così retrocederebbe. Il verdetto …









Leggi la notizia completa