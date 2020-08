Fuoco inarrestabile, anche Macari in fiamme. La provincia di Trapani in ginocchio

Terzo incendio in pochi giorni nella provincia di Trapani.

Alle 16 Macari è stata colpita dalle fiamme. I vigili del fuoco – insieme agli elicotteri antincendio – stanno lavorando per spegnere l’incendio, supportati dalla Protezione Civile del Comune di San Vito Lo Capo e dalla polizia Locale.Il secondo incendio, invece, è avvenuto ieri pomeriggio all’interno dell’area demaniale di Montagna Grande, nei pressi della Diga Rubino (foto Vincenzo Milazzo).

Il fumo, visibile anche a distanza, è stato domato da tre squadre di vigili del fuoco e dagli uomini della forestale.

«Le fiamme che hanno aggredito Montagna Grande sono una ferita per tutti noi – aveva dichiarato ieri il sindaco di Salemi Domenico Venuti –. Chiediamo una maggiore vigilanza e un miglioramento del servizio di prevenzione da parte degli enti preposti: il sospetto che tutto ciò sia frutto della mano dell’uomo infatti & …









Leggi la notizia completa