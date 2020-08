Fa caldissimo. Allerta incendi in tutta la Sicilia. Nel Trapanese temperature oltre i 35 gradi

Sono giorni di fuoco in tutta la Sicilia. La protezione civile regionale ha emanato un’allerta per il rischio incendi e ondate di calore per tutta la regione. Allerta di livello arancione in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia. Sale il rischio con livello di allerta rosso nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. Si prevedono punte di 37 gradi oggi, sabato 1 Agosto, e anche nei prossimi giorni le temperature saranno roventi in tutta la Sicilia.

In provincia di Trapani si prevede che la colonnina di mercurio arriverà a 35 gradi, ma il tasso d’umidità elevato faranno schizzare la temperatura percepita.

Sabato, 1 agosto: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35.9°C, la minima di 24.1°C, lo zero termico si attesterà a 4337m. I venti saranno al …









