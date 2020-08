Erice, automobile in fiamme nella notte a San Giuliano

Stanotte, pochi minuti prima delle 3, un’automobile è stata data alle fiamme ad Erice. L’evento, verificatosi in Via Antonino Accardi nel popolare quartiere di San Giuliano, a meno di colpi di scena è da ritenersi doloso.

Le fiamme hanno sfiorato il palazzo di fianco senza causare danni. La colonna di fumo, invece, era visibile anche dalla litoranea. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in pochi minuti. Presente anche la Polizia per i rilievi del caso. Secondo quanto si apprende, nei paraggi vi sarebbero delle telecamere utili alle indagini.









Leggi la notizia completa