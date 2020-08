Divertimento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid. Riapre questa sera la discoteca Nirvana

L’estate 2020 nonostante tutto avanza e la movida anima le serate calde delle località marinare, i giovani hanno voglia di divertirsi ed è proprio ai giovani che i gestori della discoteca Nirvana a Selinunte hanno pensato, e nonostante tutte le problematiche che si sono presentate nel lungo iter di preparazione hanno deciso di aprire i battenti questa sera , sabato 1 agosto. La riapertura sarà in totale sicurezza, rispettando tutte le disposizioni di legge previste del decreto nazionale e regionale, 1000 posti a disposizione, mascherina obbligatoria all’entrata, fila con distanziamento, igienizzatori a disposizione in vari punti, insomma divertimento si, ma in sicurezza.

Ai nostri giovani auguriamo un estate serena invitandoli al rispetto delle regole, al rispetto verso se stessi e gli altri. Ad maiora semper dicevano i latini.

Rosalia Ventimiglia









