Diocesi di Mazara, incontro con vicepresidenti ed assistenti diocesani del settore adulti

Lo scorso 27 luglio, i vicepresidenti del Settore Adulti della nostra Diocesi insieme ai vice di altre 16 Diocesi del territorio nazionale, hanno partecipato ad un incontro con il Centro Nazionale, in modalità on-line, per riscoprire, nonostante l’emergenza COVID-19, il tempo dell’estate quale tempo prezioso di incontro, riflessione e condivisione.

L’incontro è stato presentato dai Consiglieri Nazionali: Anna Maria Basile e Pier Paolo Triani. L’inizio non poteva esulare da un momento di preghiera nello stile dell’AC, contemplazione della rappresentazione iconica della “Lavanda dei piedi “di Sieger Koder e meditazione. Ha aperto l’incontro Anna Maria Basile, che portando I saluti del S.A. Nazionale ha puntualizzato che l’incontro si pone in continuità con quanto vissuto dall’emergenza. Il distanziamento ha favorito, in modalità diverse, il prenderci cura delle persone, per cui è …









