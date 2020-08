Detroit, l’amante fa irruzione al matrimonio: “Sono incinta dello sposo”, si scatena il delirio.

REDAZIONE – No, non è un film. Panico e sconcerto a un matrimonio, dove all’improvviso si è presentata una donna che ha interrotto la cerimonia urlando di essere incinta dello sposo. Il video è finito su TikTok, dove è diventato immediatamente virale: nella clip di 33 secondi si vede la reazione della sposa e degli ospiti presenti, il tutto mentre il pastore stava leggendo i voti alla coppia. “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino!”, ha urlato la donna facendo irruzione, prima di essere allontanata dalla figlia della sposa. Il filmato arriva da Detroit, Michigan, Stati Uniti, e ha raggranellato oltre 1,6 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Cifre impressionanti per un video con pochi precedenti.









