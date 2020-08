Campobello. Manutenzione e pulizia all’interno delle Cave di Cusa

REDAZIONE – Iniziati gli interventi di pulizia presso l’area archeologica Cave di Cusa “Vincenzo Tusa”, sito archeologico situato nel territorio di Campobello di Mazara, parliamo della scerbatura, messa in sicurezza dal punto di visto antincendio, manutenzione e pulizia in genere.

Si tratta delle cave di pietra caratterizzate da banchi di calcarenite estesi lungo circa 2 km in prossimità della costa, da cui veniva estratto il materiale per le costruzioni selinuntine. Esse furono in uso dal VI secolo a.C. fino alla sconfitta dei greci da parte dei cartaginesi nel 409 a.C. L’elemento più significativo che vi si nota è la brusca interruzione dei lavori di estrazione, di lavorazione e di trasporto dei rocchi di colonna, dovuta alla minaccia che incombeva sulla città nel 409 a.C. per l’improvviso sopraggiungere dell’esercito cartaginese.

L’intervento è stato disposto …









Leggi la notizia completa