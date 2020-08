Belmonte Mezzagno. Arrestato agricoltore 52enne deteneva illegalmente un fucile ed un revolver con matricola abrasa

REDAZIONE – Continuano i controlli dei Carabinieri nelle aree rurali di Belmonte Mezzagno, territorio che lo scorso anno è stato interessato dagli omicidi di Vincenzo GRECO e Antonio DI LIBERTO e dal tentato omicidio di Giuseppe BENIGNO.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto alla periferia del paese, nascosta all’interno di un magazzino, un revolver calibro 38, e in una stalla, un fucile da caccia calibro 12, entrambi con matricola abrasa, oltre munizionamento.

La persona che aveva la disponibilità dei due luoghi, G.S., un agricoltore 52enne, è stato arrestato per detenzione di armi e munizionamento.

Il Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.

Già lo scorso 22 febbraio, in un’analoga operazione, sono state tratte in arresto altre due persone. In quella circostanza oltre ad una pistola semiautomatica ed un fucile furono rinvenute oltre 500 cartucce.









