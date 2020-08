Baglio Tumbarello, stasera in scena la “Tempesta” di Virgilio

Un verso enigmatico segna il primo libro dell’Eneide di Virgilio. «La Storia piange», scrive il poeta mantovano, «e i fattori umani feriscono le menti». Per secoli l’esegesi di questo singolo verso ha diviso gli studiosi, e forse solo adesso, in questi ultimi anni, comincia ad acquistare chiarezza, comincia a essere percepita nella sua reale ispirazione.

Enea è un migrante. Senza voltarsi indietro, scappa dalla sua terra natale dopo la distruzione di Troia – ricordiamo tutti il famoso stratagemma del cavallo di legno che permette ai Greci di mettere a ferro e a fuoco la città. Non è solo, ha dei compagni di viaggio al suo fianco, e soprattutto ha la sua famiglia accanto: il padre Anchise, il figlio Ascanio. C’è una bellissima iconografia classica che vede Enea portare sulle spalle il vecchio padre e per mano il piccolo …









