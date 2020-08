A Marsala riprende il Cinema sotto le stelle, stasera “Il meglio deve ancora venire”

Anche quest’estate Il Cinema sotto le stelle popolerà le notti dell’estate marsalese. Sono stati risolti i problemi legati alle misure anticovid, e da ieri la programmazione è ripartita. Il cartellone dei film proseguirà normalmente, così com’era stato organizzato. Le pellicole della settimana passata che sono saltate, si spera vengano recuperate a settembre.

Dobbiamo correggere una notizia rispetto alle nostre precedenti comunicazioni: il biglietto ridotto, esclusivamente per gli over 65, è di 3€ non di 3,50€.

Tra i film scelti per la stagione, ci saranno alcune anteprime nazionali, come il film di stasera (ore 21.30), Il meglio deve ancora venire, con lo straordinario Fabrice Luchini. Per questi, quindi anche per stasera, il biglietto sarà di 7€. Per gli altri, invece, sarà sempre 4€. Le anteprime sono state tutte evidenziate nel cartellone.

Ecco, vi lasciamo a seguire l’intera programmazione delle proiezioni. Da oggi a Ferragosto:

E fino a









