Weekend da bollino rosso in Sicilia, scatta l’allerta per incendi ed ondate di calore

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di sabato 1 agosto e di domenica 2 agosto, massimo rischio incendi in ampie zone dell’Isola. Fra queste risultano coinvolte la provincia di Palermo e quella di Catania.

A seguito del posizionamento dell’anticiclone africano sulla fascia mediterranea, le ondate di calore potranno portare temperature fino a 36 gradi.

I comuni raccomandano cautela. In particolare, viene consigliato di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari.

L’ondata di calore è prevista in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica. In quel …









Leggi la notizia completa