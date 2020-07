Video – Recensione del libro “Isolati” di Iris Bonetti

Iris Bonetti è nata a Milano il 12 luglio 1970. Inizia nel 1991 come fotografa. Nel 2011 ha fondato con una socia la Casa Editrice per bambini, Edizioni Piuma, per la quale ha scritto alcune storie per i più piccoli. I libri che ha scritto e pubblicato sono 10 più 2 bookapp: “I SEGRETI DI ROMEO E GIULIETTA”, arrivato tra i finalisti del Golden Award of Montreux e “GLI ANIMALI DI PINOCCHIO” che ha ottenuto il patrocinio dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Ha pubblicato il primo romanzo per adulti “Empatia” a giugno 2019 e il secondo “Isolati” pubblicato a gennaio 2020.

Una storia appassionante, avventurosa. Scritta bene. Sei superstiti di una disgrazia aerea cinque uomini e una donna approdano sulla spiaggia di un’ isola sconosciuta. Oltre la spiaggia la foresta, piena di promesse e insidie. Ricca di frutti e di prede di cui cibarsi ma anche di …









Leggi la notizia completa