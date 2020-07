Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio nella zona di “Montagna Grande” nel territorio di Salemi. Al momento non si conoscono le origini dell’incendio che da alcune ore sta impegnando le forze dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale nel tentativo di domare le fiamme. L’area interessata è compresa tra i comuni di Salemi, Trapani e Calatafimi.

Sul posto, oltre alle squadre di terra, sta operando un canadair ed un elicottero del SAR. Dopo l’incendio di Monte Cofano di 2 giorni fa, la provincia di Trapani non smette di bruciare.

Come è possibile notare dalle immagini, la colonna di fumo è visibile a parecchi km di distanza, anche le fiamme erano visibili dalla periferia nord di Castelvetrano.

Seguiranno aggiornamenti

L’articolo Vasto incendio su Montagna Grande, fumo sopra Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa