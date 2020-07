Incidente stradale oggi a Trapani in via Del Cipresso. Un’auto si é scontrata con uno scooter. Feriti sia il conducente del ciclomotore sia gli occupanti della macchina che sono stati trasportati in ospedale.

Divelto un palo collocato sul marciapiedi. La dinamica é al vaglio della polizia municipale. Il conducente dello scooter ha riportato la frattura del femore.









