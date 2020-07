Santa Ninfa, attività centro estivo per Bambini estate 2020

Prenderanno il via lunedì 3 agosto le attività del centro estivo diurno attivato dal Comune e rivolto ai bambini d’età superiore ai tre anni e agli adolescenti fino ai quattordici anni. A gestirlo sarà l’associazione «Sapori e saperi», il cui progetto ludico-ricreativo si è aggiudicato la specifica selezione indetta dall’ente, che per finanziare il centro ha utilizzato i fondi assegnati dal Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia (11.367 euro).

Il centro sarà operativo in una prima fase fino al 7 agosto e poi, in una seconda, dal 23 agosto fino al 4 settembre. Coinvolgerà 63 tra bambini e adolescenti, che saranno impegnati in diverse attività: dallo sport ai laboratori ricreativi, dalle attività manuali a quelle ludico-educative, dai giochi di animazione a quelli d’acqua, dalle passeggiate naturalistiche all’equitazione, per finire con le escursioni finalizzate a …









