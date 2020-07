Primo tempo a reti bianche al “Provinciale” fra Trapani e Crotone

Cronaca

La prima grande occasione del match ce l’hanno i granata al 14′: malinteso tra Festa e Cuomo e per poco non riesce ad approfittarne Pettinari, la sua conclusione sfila di poco a lato. Al 24′ il Trapani va vicino al gol del vantaggio: ottima azione personale di Piszczek sulla sinistra, il polacco serve Coulibaly che tutto solo in area di rigore la mette incredibilmente fuori. Al 31′ prova il mancino dal limite Colpani, pallone che finisce fuori. Al 33′ occasione per il Crotone: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, respinta corta della difesa granata, sul pallone arriva come un treno Mustacchio, la sua conclusione sfiora il palo e si spegne a lato. Al minuto numero 40′ Messias si accentra e prova il tiro da fuori, pallone che termina a lato. Al 45′ ci prova dalla distanza Coulibaly, palla che finisce alta sopra la traversa.

Manuel …









Leggi la notizia completa