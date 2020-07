Pantelleria, teatro: domani Sista Bramini con ‘Viaggio di Psiche’ a Punta Spadillo

Iniziano domani, sabato 1° agosto, gli eventi teatrali della Stagione Culturale Estiva del Comune di Pantelleria con un appuntamento d’eccezione, il monologo ‘Viaggio di Psiche’ di Sista Bramini, che porterà in scena un viaggio verso la rinascita e l’amore sullo sfondo di una delle scenografie più magiche dell’isola di Pantelleria: Punta Spadillo. Lo spettacolo inizierà alle 21.00, ma l’ingresso sarà aperto alle ore 20.00 fino ad esaurimento posti.

Viaggio di Psiche, tratto da Amore e Psiche di Apuleio, narra le peregrinazioni dell’Anima per riuscire a congiungersi con l’Amore. Ancora oggi questa storia, in cui i significati nascosti e palesi si aprono a mille interpretazioni (mistiche, psicoanalitiche, letterarie, esoteriche…), affascina il pubblico.

Psiche adorata da tutti per la sua bellezza si sente fredda, triste e sola: nessuno si fa …









