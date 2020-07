Paceco, attiva per altri 2 mesi l’isola mobile per rifiuti ingombranti ed elettronici

È stato prolungato il periodo di stazionamento dell’isola mobile adibita allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e/o elettronici, nell’area davanti l’Arena comunale, in via Michele Amari, a Paceco.

Lo rende noto l’assessore Federica Gallo, precisando che ogni venerdì, fino alla fine di settembre, ci sarà ancora la possibilità di disfarsi in maniera autonoma di ingombranti e Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

L’isola mobile, attivata lo scorso 19 giugno, sarà in funzione anche domani mattina, per l’ultima giornata prevista nel calendario iniziale.

In base al nuovo calendario, predisposto dal Settore Ecologia e Ambiente del Comune, sempre nella fascia oraria compresa fra le 7 le 11 (fino a riempimento del cassone scarrabile posizionato in via Amari), si potranno smaltire i rifiuti ingombranti il 7 agosto, il 21 agosto, il 4 settembre e il 18 settembre, mentre i rifiuti elettronici potranno essere …









