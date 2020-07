 Open Arms, il Senato manda Salvini a processo

Il Senato ha dato al tribunale dei ministri di Palermo l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms.

La relazione della Giunta per le immunità, contraria all’autorizzazione a procedere, non ha ricevuto i voti necessari per essere approvata: avrebbe avuto bisogno del sostegno della maggioranza assoluta del Senato (160 voti) ma i voti favorevoli sono stati solo 141. Hanno votato contro la relazione della Giunta 149 senatori e c’è stato un solo astenuto.

Determinanti sono stati i voti di Italia Viva, in bilico fino a ieri mattina. Parlando in aula Matteo Renzi ha spiegato: «Noi dobbiamo rispondere alla domanda se ci fu interesse pubblico. E per me l’interesse pubblico non c’è nel tenere un barcone lontano dalle coste». Commento a caldo del leader leghista, che in aula s’è presentato con il cappellino …









