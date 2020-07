Oggi a Birgi la celebrazione dei 10 anni di Albastar e la nuova partnership con Airgest

Musica dal vivo e taglio della torta con dieci candeline della compagnia aerea, per l’appuntamento che prenderà il via alle 19 in aeroporto questa sera, alle 19, davanti ad oltre duecento invitati tra istituzioni, autorità locali, agenzie di viaggio, tour operator, stampa e associazioni di categoria, la compagnia aerea Albastar celebra il suo decennale.

A fare da padroni di casa, il presidente Daniela Caruso e il presidente di Airgest, Salvatore Ombra che ha commentato: «Siamo stati lieti di accogliere al Vincenzo Florio l’evento perché riponiamo molta fiducia in Albastar». Per la presidente della compagnia aera spagnola dal cuore siciliano Caruso: «La scelta dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, per i festeggiamenti del decimo anno di attività non è casuale: Birgi è, infatti, diventato la prima base operativa nel Sud Italia del vettore per numero di voli programmati e di …









