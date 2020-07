Negativi tutti i 107 tamponi dei migranti sbarcati a Favignana e Marettimo

Sono 107 i migranti sbarcati nella giornata di ieri tra Favignana e Marettimo. Tutti i profughi sono stati sottoposti alle visite mediche di rito per accertarsi delle condizioni: i test sierologici hanno dato esito negativo, eccetto per due individui che sono risultati positivi alle IGG, un esame creato per studiare l’immunizzazione del singolo soggetto nei confronti del Covid-19. I suddetti, quindi, sono entrati in contatto con il virus ma il cui organismo sta reagendo e sconfiggendo. I tamponi hanno dato tutti esito negativo. Entrambe le visite sono state effettuate dall’Uscat di Custonaci.

Tutti i migranti adesso si trovano, in via precauzionale, in isolamento presso il centro di accoglienza di Milo per 15 giorni.









