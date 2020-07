Messina Denaro e le stragi /16. La decisione di attaccare il patrimonio artistico del Paese

Completiamo oggi il nuovo approfondimento sulla requisitoria del pm Paci al processo per le stragi che si sta tenendo Caltanissetta. (Qui la prima parte e qui la seconda). La strategia di Cosa Nostra agli inizi degli anni 90 è quella di attaccare obiettivi istituzionali, il patrimonio artistico nazionale, e gli uomini delle istituzioni o appartenenti a Cosa Nostra che hanno tradito.

Lo Stato cerca di reagisce a Capaci – C’è un dato – dice il pm Paci – che cambia la dinamica della strategia di Cosa Nostra. L’8 giugno del 1992 il Governo emette un decreto legge che approva delle norme che fanno scatenare un dibattito politico e non solo nel Paese. Norme che vengono definite liberticide della libertà, con intercettazioni preventive, carcere duro adeguato, riapertura carceri di massima sicurezza di Pianosa e Asinara. Sono in molti che si oppongono al quel decreto ma il 19 luglio …









Leggi la notizia completa