Mercato auto usate, nel trapanese il 25% in meno nel I semestre 2020

Sono 8494 in passaggi di proprietà di auto usate in provincia di Trapani, nei primi sei mesi dell’anno. Il lockdown ha inciso sul mercato dell’usato nel trapanese con un 25,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono questi i dati del Secondo Osservatorio di AutoScout, il portale più importante in Europa per la vendita di auto e moto.

Il lockdown ha avuto un impatto diretto sull’andamento di molti settori, tra cui quello automotive, anche se si vedono i primi segnali di ripresa nel mercato dell’usato.

In Sicilia nel I semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono diminuiti del -23,8% (a livello nazionale è del -30,6%), raggiungendo 97.002 atti. In fase post lockdown arrivano però i primi segnali positivi, con il mese di giugno che ha visto crescere i passaggi di proprietà nella regione …









