Mazara, sequestrati oltre 230 chili di pesce “abusivo” 

Personale della Guardia Costiera Capitaneria di Porto, unitamente a Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia ha bloccato stamani le vie d’accesso a piazzetta dello Scalo, procedendo al sequestro di oltre duecentotrenta chilogrammi di prodotto ittico adagiato su cassette nell’area esterna del mercato ittico al minuto.

E’ scattato il sequestro del prodotto, di cui è stata ordinata la distruzione in quanto non ne è stata accertata provenienza e tracciabilità e pertanto ritenuto potenzialmente nocivo per la salute.

Nonostante il blocco delle vie d’accesso in modo da impedire eventuali fughe di abusivi non è stato possibile sanzionare gli stessi abusivi in quanto al momento del blitz nessuno è stato colto nella flagranza di vendita ed i presenti nella piazzetta hanno disconosciuto la proprietà del prodotto.



Il fenomeno dell’abusivismo commerciale in piazzetta dello Scalo, oltre a provocare concorrenza …









