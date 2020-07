Mazara, la Guardia Costiera salva diportisti

La scorsa notte, a circa 5 miglia dal porto di Mazara del Vallo, un natante da diporto, a causa di un’avaria al motore, è rimasto alla deriva ed è stato soccorso dagli uomini della Guardia Costiera.

Intorno alle 01:30, un’unità da pesca appartenete alla flotta mazarese ha notato il piccolo natante alla deriva con tre persone a bordo ed ha pertanto lanciato l’allarme via radio. La Sala Operativa ha disposto l’immediata uscita della Motovedetta CP 850 chiedendo però al peschereccio di non lasciare la zona ed attendere l’arrivo della Guardia Costiera.

Grazie alle favorevoli condizioni del mare, l’unità SAR è giunta in zona in brevissimo tempo ed i militari hanno potuto constatare il buono stato di salute degli occupanti ma al contempo le pessime condizioni del piccolo natante che nel frattempo aveva cominciato ad imbarcare acqua. Si è …









