Mazara: avaria al motore a cinque miglia dal porto. Tre uomini soccorsi dalla Guardia Costiera

Una motovedetta della Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha soccorso questa notte un’imbarcazione da diporto con tre uomini a bordo a 5 miglia dal porto di Mazara.

Il natante ha avuto una avaria al motore e ha iniziato ad imbarcare acqua. I soccorsi sono stati richiesti dagli uomini di un peschereccio che si trovava in navigazione nelle vicinanze.

Una motovedetta grazie alle favorevoli condizioni del mare, è giunta in zona in brevissimo tempo ed i militari hanno potuto constatare il buono stato di salute degli occupanti ma al contempo le pessime condizioni del piccolo natante che nel frattempo aveva cominciato ad imbarcare acqua. E’ stato necessario effettuare l’immediato trasbordo delle persone e rimorchiare l’unità in porto per evitare che potesse rappresentare un pericolo per la navigazione.

Al termine dell’attività di soccorso i tre malcapitati, cittadini extracomunitari da tempo residenti a Mazara …









