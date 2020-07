Marsala, campo in erba sintetica per il Municipale “Lombardo Angotta”

C’è il progetto definitivo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica nello Stadio Municipale di Marsala presentato all’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo. Tenendo conto delle indicazioni della Lega calcio, con ulteriori oneri di omologazione e spese connesse, l’investimento complessivo nel “Lombardo Angotta” ammonta a 820 mila euro (220 mila euro gravano sul bilancio comunale).

Il progetto del Comune di Marsala, rispondente alle vigenti normative in materia, prevede un campo in “erba artificiale di terza generazione”, secondo le caratteristiche di omologazione della Lega Nazionale Dilettanti. Rientrano nel progetto anche nuove porte e panchine, nonché un nuovo impianto di irrigazione. A lavori ultimati, il campo di gioco sarà di metri 100 x 63,15: misure che consentono di disputare anche incontri di serie C.

