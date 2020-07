L’incendio di Monte Cofano. Cgil: “Deturpare il territorio ci rende più deboli”

“L’incendio di Monte Cofano così come i roghi che divampano da anni nelle zone boschive del territorio sono un atto criminale che condanniamo fermamente. Deturpare i territori ci rende più deboli dal punto di vista economico e sociale, facendo venir meno la possibilità di uno sviluppo turistico che fa leva sulle risorse ambientali”.

A intervenire sull’incendio appiccato mercoledì a Custonaci sopra la Torre della Tonnara, tra i territori di Custonaci e di San Vito Lo Capo, e giunto rapidamente sulla cima della montagna, è il segretario generale della Cgil di Trapani, Filippo Cutrona.

“Siamo consapevoli – dice il segretario Cutrona – che individuare i colpevoli non è semplice, ma la speranza è quella che i responsabili paghino per lo scempio commesso ai danni di una delle più importanti risorse ambientali. Nell’ottica della prevenzione sono fondamentali …









Leggi la notizia completa