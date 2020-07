La medusa gigante non è “tropicale”

A proposito della “strana invasione” di meduse giganti lungo il litorale fra Marsala e Trapani, occorre fare una precisazione. Non si tratta, come in molti stanno pensando, di una medusa proveniente dai mari tropicali a causa del riscaldamento globale. Questa volta i cambiamenti climatici non c’entrano affatto. Si tratta semplicemente di uno “sconfinamento” verso ovest di una specie molto comune nel Mediterraneo orientale, in particolare nell’Adriatico e nello Jonio (ma arriva fino al Mar Nero). Il suo nome scientifico è Rhizostoma pulmo, ma in genere è nota come “Polmone di mare”. In effetti ha dimensioni ragguardevoli: può raggiungere i 60 centimetri di diametro, e superare i 10 chili di peso. La sua stazza le ha guadagnato il titolo di medusa più grande del Mediterraneo.

Per tranquillizzare i lettori, aggiungiamo che i suoi organi urticanti non sono particolarmente pericolosi. Nonostante le sue dimensioni, le …









