Il Tennis club Castelvetrano affronterà il TC Palermo per i play off promozione D1 maschile

Sono stati resi noti gli accoppiamenti dei play off/ promozione del Campionato di D1 Maschile.

Il Tennis Club Castelvetrano affronterà in un match con incontri di andata e ritorno la formazione del Tennis club Palermo 3, che lo scorso anno ha militato nella serie superiore. Il match di andata verrà disputato a Palermo domenica prossima 2 Agosto, e quello di ritorno a Castelvetrano, il 9 Agosto, in occasione del quale la formazione cara al presidente Pino Adorno conta di avere il determinante sostegno dei propri tifosi. I nostri ragazzi continuano gli allenamenti con il massimo impegno, consci delle difficoltà rappresentate dalla forza dell’avversaria, ma con la consapevolezza di avere le “chance” di ottenere la terza promozione consecutiva.



IL DIRETTORE SPORTIVO

( Gianni Caronna)









