Giovanni Parrino lascia l’incarico di assessore. Il saluto alla città ed i progetti portati avanti in un anno

Nella tarda mattinata sono arrivate improvvise le dimissioni dell’assessore alle politiche sociali del comune di Castelvetrano, Giovanni Parrino. E’ stato lo stesso Parrino, con una lunga lettera pubblicata sui canali social, a svelare le motivazioni che attendono alla sfera privata ed al prossimo arrivo di una bambina, e che hanno portato all’odierno gesto. Nella lunga missiva, che vi riportiamo integralmente, Parrino fa un lungo elenco delle cose fatte in questo anno e delle tante progettualità avviate e che si spera vengano portate a compimento dal suo successore. Come abbiamo avuto modo di scrivergli, anche in privato, la città perde un amministratore preparato ed un grande lavoratore,ed una persona per bene.

Ecco il testo della lettera:

“Carissimi, Siamo finalmente prossimi all’avvio del progetto SEIS (Sostegno Economico per Inclusione Sociale) e quindi del Piano di Zona 2013-2015 e sua …









