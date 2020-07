Erice, auto sbanda e finisce sul marciapiede. Rischiata la tragedia al lungomare

Forse un malore del conducente la causa di un incidente avvenuto oggi attorno alle 15.50 sul lungomare Dante Alighieri. Alla guida dell’auto, un’Audi, un uomo sulla settantina che all’altezza dell’Università ha perso il controllo del mezzo, sbattendo sullo spartitraffico della pista ciclabile e proseguendo per almeno 25 metri lungo il marciapiede pedonale. Per fortuna, l’assenza di persone sulla pista ciclabile e sul marciapiede ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto, la Municipale di Erice per i rilievi del caso.









