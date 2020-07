Coronavirus, preoccupa la crescita di positivi nel Paese (+386) e in Sicilia (+39)

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati addirittura 39. Di questi 28 sono i casi dei migranti nell’Agrigentino, sei sono nel Catanese, uno a Ragusa, due nel Messinese, uno nell’Ennese e uno nel Palermitano. Nell’Isola continua da giorni l’aumento dei casi di Covid-19.

I dati siciliani – Sono 35 i ricoverati in ospedale, 2 sono in terapia intensiva e 224 in isolamento domiciliare: 250 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.272 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 3228 (274 mila in totale).

I dati del trapanese – Rimangono cinque i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l’Asp nel report quotidiano sulla situazione epidemiologica nel Trapanese. Gli attuali cinque casi asintomatici sono così distribuiti: due a Marsala, uno a Mazara, …









