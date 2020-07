Castelvetrano, si dimette l’assessore Parrino. Le sue parole

Carissimi,

Siamo finalmente prossimi all’avvio del progetto SEIS (Sostegno Economico per Inclusione Sociale) e quindi del Piano di Zona 2013-2015 e sua implementazione così come discusso in occasione dell’ultimo Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D54 dove si è resa manifesta altresì, fra gli altri punti all’ordine del giorno, la volontà di attivare quanto prima i PUC (Progetti Utili alla Collettività) per i percettori RDC (in tal senso, martedì 4 Agosto è stata convocata una Conferenza di Servizio).

Venerdì 26 Giugno, presso il Teatro Selinus in occasione di un evento promosso dal FAI e dal Club Unesco ho presentato il progetto “Centro per la Famiglia” che nascerà all’interno della struttura EX-ECA con gli obiettivi principali di: Informare e orientare le Famiglie sui servizi e le risorse del territorio; prevenire il disagio familiare e dei bambini; …









